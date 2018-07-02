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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fren disklerinin altında 65 kilogram eroin yakalandı - KOCAELİ Haberi

Fren disklerinin altında 65 kilogram eroin yakalandı - KOCAELİ Haberi

- Operasyondan görüntülerFren disklerinin altında 65 kilogram eroin yakalandı - Kocaeli 'de durdurulan bir tırda, dedektör köpekle yapılan aramada, fren disklerinin altına zulalanmış 65 kilogram eroin ele geçirildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, 65 kilogram eroin bulundu.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalar sonucu, İran uyruklu bir kişinin, ülkesinden temin ettiği eroini Kocaeli ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledeceği bilgisine ulaştı.Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları İran plakalı tırı İzmit'te durdurdu.Dedektör köpekle tırda yapılan aramada, fren disklerinin altına zulalanmış halde 65 kilogram eroin yakalandı.Gözaltına alınan İran uyruklu tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu Tır Şoförü Uyuşturucu Madde Akalan Dedektör Köpek 

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