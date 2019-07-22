Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

- Fransa donamasına ait A 759 borda numaralı. 'Dupuy De Lome' istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Fransız donanmasına ait A759 borda numaralı istihbarat gemisi Dupuy De Lome Çanakkale Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yaptı. Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. İstihbarat gemisi 3 saatlik boğaz geçişi sonrası Ege'ye yol aldı.
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