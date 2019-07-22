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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GEMİNİN BOĞAZ GEÇİŞİ

Savaş Gemisi Akkale Sahil Güvenlik İstihbarat 

-DETAYLAR

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Fransa donamasına ait A 759 borda numaralı. 'Dupuy De Lome' istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Fransız donanmasına ait A759 borda numaralı istihbarat gemisi Dupuy De Lome Çanakkale Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yaptı. Boğaz geçişi sırasında savaş gemisine sahil güvenlik botu refakat etti. İstihbarat gemisi 3 saatlik boğaz geçişi sonrası Ege'ye yol aldı.
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