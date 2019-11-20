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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fransız müdür cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı İzle

Fransız müdür cinayeti 17 yıl sonra aydınlatıldı İzle

Zanlıların jandarma ekiplerince adliyeye çıkarılması

( KAYSERİ )17 yıl önce Kayseri'de öldürülen Fransız Albert'in katil zanlıları adliyeye böyle çıkarıldı KAYSERİ

Adli Kontrol Jandarma Cinayet Irak Trol 


- 17 yıl önce öldürülen ve Develi Cumhuriyet Savcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından dosyanın yeniden açılması ile ölümü aydınlatılan Fransız uyruklu Albert Patrick'in tarihi eser meraklısı olduğu ve Develi ilçesine tarihi eser satın almak için geldiği belirlendi. Nevşehir'de bir otelde müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu. Yapılan araştırmalarda ise Patrick'in cesedi Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkiinde bulundu. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, 17 yıl önce işlenen cinayet dosyasını yeniden açtı ve inceledi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda, Albert Patrick'in tarihi eser meraklısı olduğu belirlendi ve olayla ilgili olarak 7 kişi 13 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda 3 kişi serbest bırakılırken, zanlılardan A.A. tutuklandı. Zanlılardan gasp ve yağma suçlarından birden çok suç kaydı bulunan H.D. ve B.T.'nin başka bir suçtan dolayı ceza evinde tutuklu olduğu bildirildi.
Bir diğer zanlı H.İ. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Fransız vatandaşı Albert Patrick'in tarihi eser meraklısı olması ve bu konu üzerinde yoğunlaşılması sonucunda 17 yıllık sır cinayetin aydınlatıldığı öğrenildi. (AÖ-
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