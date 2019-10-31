Fransız havayolu şirketi İstanbul Havalimanı’na uçmaya başladı

-Pasta kesilmesi

-Uçaktan görüntü

-Kabin ekibinden görüntü

-Yolcular ile röp

-Kabin ekibinin kurdale kesmesi

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fransız havayolu şirketi Transavia İstanbul Havalimanı’ndan uçmaya başladı.

Transavia havayolları haftada iki gün Fransa’nın Nantes şehrinden İstanbul’a karşılıklı uçuş gerçekleştirecek. Açıldığı günden beri havayolu şirketlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan İstanbul Havalimanı büyümeye devam ediyor. Daha önce Türkiye’ye uçmayan Air France ve KLM havayollarının gurubundan olan Transavia havayolları haftada iki gün İstanbul’a uçmaya başladı.

İlk uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’inde tören düzenlendi.

Törende kesilen pasta yolculara ve katılımcılara ikram edildi. Törende konuşan havayolunun bölge müdürü Caroline Wullaert, kış sezonunda pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki kez uçuş gerçekleştireceklerini söyledi.



Uçuşların gelen talepler doğrultusunda yaz sezonunda arttırmayı istediklerini belirten Wullaert, "Seferleri 189 koltuk kapasiteli Boeing 737-800 tipi uçaklarla yapılacağız. Tarihi ve turistik öneme sahip İstanbul seferleri ile Türkiye ile Fransa arasındaki seyahatleri artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Havayolu'nun ilk yolculardan gurbetçi Ramazan Kılıç, İstanbul Havalimanı'ndan ikinci kez seyahat ettiğini söyledi.



Yolcular çok memnun İstanbul Havalimanı'ndan ikinci kez seyahat ettiğini aktaran Ramazan Kılıç, havalimanını çok beğendiğini söyledi.



Kılıç, yeni açılan İstanbul-Nantes hattı için, "Önceden ya Paris ya da Lyon aktarmalı olarak geliyorduk. Şimdi Nantes'ten biniyoruz uçağa, direkt İstanbul'a gidip geleceğiz. İlk defa gidiyoruz. Şu an için bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. Ailesi ile Nantes'de yaşayan Kemal Yılmaz ise uçuşların başlamasının kendileri için çok iyi olduğunu ifade etti.

Şimdi Nantes'e indiğimiz zaman 15 dakikada evimizdeyiz. İnşallah bunun devamı gelir. Nantes çok büyük olduğu gibi çevresi de çok büyük. Oralarda yaşayan çok Türk var. Ciddi potansiyel var. Transavia havayolu şirketi hakkında; Transavia, 1965 yılında kurulmuş bir düşük maliyetli havayoludur. 50 yılı aşkın bir süredir Avrupa'daki en güzel iş ve tatil yerlerine yolcu taşıyan Transavia France, AIR FRANCE KLM Grubunun bir parçasıdır. Bu Transavia’yı Avrupa'daki en büyük havacılık grubunun üyesi yapıyor. Transavia’nın sefer düzenlediği Hollanda ve Fransa’da toplam altı ana havalimanı bulunuyor. Buralardan toplamda 20 ülkeye sefer düzenliyorlar. (TC-ZA-



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