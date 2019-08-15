Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Fransız Cambazdan 35 Metre Yükseklikte Nefes Kesen Yürüyüş - Tehlikeli Yürüyüş 40 Dakika Sürdü İzle

- Fransız Cambazdan 35 Metre Yükseklikte Nefes Kesen Yürüyüş - Tehlikeli Yürüyüş 40 Dakika Sürdü İzle

Yürüyüşe hazırlık

Uzunlu İp Cambazı Başkent Festival Cambaz 

-Cambazın ip üzerinde yürüyüşü
-Yürüyüşü sonlandırması

( PRAG ) - Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte nefes kesen yürüyüş- Tehlikeli yürüyüş 40 dakika sürdü PRAG

- Fransız ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’daki Vltava Nehri’nin üzerinde 35 metre yükseklikte 40 dakika boyunca nefes kesen bir yürüyüş gerçekleştirdi. Fransız kadın ip cambazı Tatiana-Mosio Bongonga, Çekya’nın başkenti Prag’daki Vltava Nehri üzerinde yaklaşık 35 metre yükseklikteki ipte yürüdü. Bongonga’nın 350 metre uzunluğundaki ip üzerinde yürüyüşü nefes kesti. Güvenlik halatı kullanmadan gösteri yapan Fransız ip cambazı, yürüyüşünü 12 kilogram ağırlığındaki denge çubuğu ile tamamladı. Yüzlerce kişinin heyecanla izlediği Bongonga’nın tehlikeli yürüyüşü yaklaşık 40 dakika sürdü. Bir festival etkinliğinde gösteri gerçekleştiren 35 yaşındaki Tatiana-Mosio Bongonga, 8 yaşından beri ip cambazlığı yapıyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı