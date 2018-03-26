Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Filistin'de (1) - RAMALLAH
- Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'nin Fransız mevkidaşı Le Drian'ı karşılaması - Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinden detaylar RAMALLAH (AA) - Resmi temaslarda bulunmak üzere Filistin'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean - Yves Le Drian, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek için Ramallah 'taki Başkanlık ofisine geldi. Dışişleri Bakanı Le Drian, mevkidaşı Riyad el - Maliki tarafından karşılandı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Başkanlık ofisinde görüştü.