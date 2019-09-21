Fransa'dan tandem bisikletle Türkiye'ye geldiler İzle

-Bisikletlilerin Bisiklet Akademisi'ne girişi

-Bisikletlilerle röportaj

-Fransız çiftin Türkiye'ye mesajı

-detay görüntüler



( KIRKLARELİ -ÖZEL)- Fransız çift tandem bisikletle İpek Yolu üzerinden Türkiye'ye vardı KIRKLARELİ



- Fransız bisiklet tutkunu Pocou Hugo ile Duczmalewska Nina çifti, tandem bisikletleriyle çıktıkları dünya turunda İpek Yolu’nu takip ederek Türkiye’ye geldi. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nde konaklayan çift, Türkiye’ye ve bisiklet akademisine hayran kaldı. Çift, “Dünyanın hiçbir yerinde bisikletlilerin konaklayabileceği böylesine bir akademi görmedik. Gezdiğimiz ülkelerde ve duyduğumuz arkadaşlardan hiçbir şekilde burası gibi bir yer görmedik” dedi.

Fransa’da yaşayan marangoz ustası Pacou Hugo ile sosyal aktivist Duczmalewska Nina tandem bisikletleriyle çıktıkları İpek Yolu rotasında, Lüleburgaz Bisiklet Akademisi’nde konakladı. Akademiyi görünce oldukça şaşıran çift, Türkiye’ye hayran kaldıklarını söyledi.



Türkiye’yi boydan boya bisikletle geçecek olan çiftin son durağının ise Moğolistan olduğu öğrenildi.Yedi ülke gezdilerRotalarının Fransa’nın batısından başladığını kaydeden Hugo, “Fransa’dan pedal çevirmeye başladık. Ardından sırasıyla Belçika, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve şimdi de Türkiye’ye ulaştık. Rotamız Moğolistan’da sona erecek. İpek Yolu'nu takip ediyoruz” diye konuştu.

Hayran kaldılarDünyada çok sayıda ülkeyi gezdiğini söyleyen bisiklet tutkunu Hugo, Lüleburgaz’daki gibi bir akademiyi hayatı boyunca görmediğini söyledi.



Hugo, “Burası çok çılgınca bir yer. Onun dışında Türk insanı gerçekten çok misafirperver. Yolda gelirken bir çiftçi bize kendi ineğinden aldığı sütü ikram etti. Hayatımda içtiğim en lezzetti süttü diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Gayet iyi ilerliyoruz”Hugo, tandem bisikletle yolculuğun nasıl geçtiği sorusuna ise, “İki tekerlek olmasının avantajını görüyoruz. Lastiklerin patlama riski daha az. Rüzgarda da aerodinamik sağlamış oluyoruz. Biz aslında iki kişi bir takımız. Takım olarak da gayet iyi ilerliyoruz” dedi.

“Türkler inanılmaz yardımsever”Duczmalewska Nina ise Türkiye’de 3’üncü günleri olduğunu belirterek, “Türkiye’de insanlar inanılmaz bir yardımseverlik ve misafirperverlik içindeler. İnsanlar bize sürekli onlarda kalmamız, yemek yiyip çay içmemiz için teklifler sunuyorlar” diye konuştu.

“İstanbul trafiğine dikkat et dediler”Nina, Türkiye hakkında Avrupa’da olumsuz bir algı olmadığını söyleyerek, “Türkiye hakkında herkes iyi şeylerden bahsetti. Çünkü Türkiye üzerinden daha önce geçmiş bisikletli arkadaşlarımız bu ülkeyi bize hep anlattı. Türkiye hakkında tek olumsuz şey İstanbul’daki trafiğe dikkat etmemiz yönünde oldu. Onun dışında Türkiye için herkes güzel şeylerden bahsetti” ifadelerini kullandı.“Böyle bir yer görmedik”Nina, birkaç gün bisiklet akademisinde konaklayacaklarını söyledi.



Lüleburgaz Bisiklet Akademisi gibi bir yeri dünyanın hiçbir yerinde görmediklerini söyleyen Nina, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örneği görmedik. Gezdiğimiz ülkelerde ve duyduğumuz arkadaşlardan hiçbir şekilde burası gibi bir yer görmedik” şeklinde konuştu.

En çok çay ve çorba içtilerNina, Türk insanının kendilerine sürekli bir şeyler ikram etmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Türkiye’de şu an 3’üncü günümüz. Bu süre içinde çokça çay ve çorba içtik. Henüz kebap döneri denemedik” dedi.



