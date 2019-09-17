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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Fransa'dan Sudan'a 60 Milyon Euro Destek İzle

- Fransa'dan Sudan'a 60 Milyon Euro Destek İzle

görüşme

Barış Çabaları Geçici Hükümet Dışişleri Bakanı Başkent Hükümet 

-detay

( HARTUM ) - Fransa'dan Sudan'a 60 milyon Euro destek HARTUM

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sudan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında ülkesinin Sudan'a 60 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi. Le Drian, ziyaret kapsamında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamdouk ve Dışişleri Bakanı Esma Mohamed Abdallah ile bir araya geldi. Fransız bakanı Le Drian, ülkesinin geçici hükümetin vizyonu doğrultusunda Sudan'daki barış çabalarını desteklediğini söyledi.

Le Drian, ülkesinin Sudan'a 60 milyon Euro mali yardım sağlayacağını ve Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmak için nüfuzunu kullanma sözü verdi. Le Drian'nın Sudan ziyareti, son 10 yılda bir Fransız dışişleri bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret oldu.
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