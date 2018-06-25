- Fransa’daki Türklerden Bayram Havasında Seçim Kutlaması



- Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ardından caddelere çıkan Fransalı Türkler, ülkenin farklı kentlerinde konvoylarla seçim sonuçlarını kutladı. Türkiye’de genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlık seçimlerinde Cumhur İttifakının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın galibiyetini kutlayan Fransa’da yaşayan Türkler, ellerindeki bayraklarla sokaklara akın etti. Sokaklarda ay yıldızlı bayraklar ve seçim şarkıları ile kutlama yapan Türkler, Fransa’da bulundukları tüm kentlerde sevinç gösterileri sergiledi. Oylarını Türkiye’deki vatandaşlardan çok önce 7-19 Haziran arası kullanan ve bir oy vermek için yüzlerce kilometre yol giden Türk vatandaşlar, heyecanla bekledikleri zaferin doya doya tadını çıkarıp renkli görüntüler oluşturdu. 340 bin 751 seçmenin 170 bin 901'inin oy kullanarak katılım oranı yüzde 50.15'e yükselen Fransa’da, son sonuçlara göre Fransa’nın genelinde AK Parti'nin yüzde 56,1 ile birinci, HDP’nin yüzde 25,5 alarak ikinci, CHP’nin 9,6 ile üçüncü ve MHP’nin 6,1 ile dördüncü sırada yer aldığı öğrenildi. İYİ Parti ise Fransa genelinde yüzde 1,2, Saadet Partisi ise yüzde 0,7 oy topladı. Öte yandan, son seçimlerde olduğu gibi yine AK Parti oy rekoru Lyon Başkonsolosluğunda yüzde 78,2 oy oranı ile kırıldı.

