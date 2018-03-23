- Fransa’daki Rehine Krizinde 2 Ölü Haberi



- Fransa’da bir süpermarkette yaşanan rehine olayında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa Trebes kentinde, bir süpermarkette rehine olayı yaşandığı, olay yerine 15 dakika mesafedeki Carcassonne bölgesinde saldırganlar tarafından polislere ateş açıldığı belirtildi. Rehine olayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, diğer olayda ise 1 polisin vurulduğu bildirildi.

Fransa polisi, 2 olayın bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, olayın terör saldırısı olabileceğini söyledi.



Öte yandan, süpermarkete saldıran zanlının DEAŞ üyesi olduğunu ileri sürdü.

