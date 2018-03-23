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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Fransa’daki Rehine Krizinde 2 Ölü

- Fransa’daki Rehine Krizinde 2 Ölü

olay yeri

( PARİS ) - Fransa’daki rehine krizinde 2 ölü PARİS

Terör Saldırısı Market Rehine Krizi Süpermarket Saldırı 


- Fransa’da bir süpermarkette yaşanan rehine olayında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Fransa Trebes kentinde, bir süpermarkette rehine olayı yaşandığı, olay yerine 15 dakika mesafedeki Carcassonne bölgesinde saldırganlar tarafından polislere ateş açıldığı belirtildi. Rehine olayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, diğer olayda ise 1 polisin vurulduğu bildirildi.
Fransa polisi, 2 olayın bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, olayın terör saldırısı olabileceğini söyledi.

Öte yandan, süpermarkete saldıran zanlının DEAŞ üyesi olduğunu ileri sürdü.
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