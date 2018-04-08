Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’daki protestolarda Macron’un maketi yakıldı

- Fransa’daki protestolarda Macron’un maketi yakıldı

maketin dövülmesi

Sosyal Medya Politika Yansıma Hükümet Milletvekili 

-Maketin yakılması

( NANTES ) NANTES

- Fransa’da geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösterilerde, protestocuların Cumhurbaşkanı Macron’un maketini yakıp, parçalaması Fransa gündemine oturdu. Fransa genelinde geçtiğimiz günlerde, geciken hükümet reformlarına karşı başlatılan gösteriler ve grevler artarak devam ediyor. Öte yandan bugün Fransa’nın Nntes kentinde yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestolarda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un temsili maketinin eylemciler tarafından parçalanıp yakılması ülke çapında yankı buldu. Görüntülerin Fransız basınına yansımasından sonra, Fransız siyasetçiler yaşanan olayla alakalı tepkilerini dile getirdi. Fransa Ulusal Meclis Başkanı François Rugy, Macron’un maketinin dövülüp yakılmasını “skandal” olarak nitelendirdi ve solcu siyasetçileri ve sendikacıları da kınamaya davet etti. Macron’un kurduğu hükümet partisi “Yürüyen Cumhuriyet” (LaRem) sözcüsü ve milletvekili Aurore Berge, olay hakkındaki kınamasını sosyal medya üzerinden yayınlarken, aynı partinin bölge sorumlusu Valerie Sauviat-Duvert yaşananları, “Orta çağa özgü bir hareket. Skandal ve kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Macron’u asarak öldürmeye çağrı” olarak nitelendirdi. Partinin yönetim bürosu üyesi Anne-Laurance Petel de, “öldürmeye çağrı” olduğunu ifade ederek, “Bu direniş değil şiddettir” açıklamasında bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı olay karşısında sessizliğini korumaya devam ediyor. Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto etmek için 3 Nisan'da sokağa çıkan işçilerin, grevlerine kesik aralıklarla üç ay devam etmesi bekleniyor. Grevde başta demiryolu çalışanları olmak üzere temizlik işçileri, çöp toplayıcılar, elektrik ve enerji sektörünün bazı çalışanları ile Air France çalışanları yer alıyor. (ÖK-YŞ-AŞ-D)
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı