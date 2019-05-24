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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Fransa’daki patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi - Olayın sokağa bırakılan bir paketin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi

- Fransa’daki patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi - Olayın sokağa bırakılan bir paketin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi

olay yerinden görüntüler

( LYON ) - Fransa’daki patlamada yaralı sayısı 10’a yükseldi- Olayın sokağa bırakılan bir paketin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi LYON

Geçmiş Olsun Irak 


- Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgede meydana gelen patlamada yaralı sayısı 10’a yükselirken, şüpheli bir kişinin arandığı öğrenildi. Fransa Lyon’un ünlü Bellecour meydanının olduğu bölgedeki bir sokakta yaşanan patlama sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir de çocuk olduğu öğrenilirken, olayın yayaların yoğun olarak geçtiği sokağa bırakılan şüpheli bir paketin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken şüpheli bir kişinin arandığı kaydedildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yaptığı açıklamayla yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
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