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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fransa'daki olaylar, İzmir'de milli piyango bayilerinin yelek rengini değiştirtti İzle

Fransa'daki olaylar, İzmir'de milli piyango bayilerinin yelek rengini değiştirtti İzle

Başkanla röportaj

Milli Piyango Protesto Lyon Büyük İkramiye Bild 

-Yeleklerden ve röportajdan detay görüntüler

( İZMİR -ÖZEL) - İzmir'de sarı yelekler imha edildi turuncu yelekler basıldı İZMİR

- 2018‘in son günlerinde, büyük ikramiye çıkması umuduyla piyango biletleri satışa sunulurken,. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası, piyango bileti satan kişilere dağıtacağı 'sarı yelek'leri imha ederek 'turuncu yelek' bastırdı. Bu yıl 70 milyon lira olan Milli Piyangonun büyük ikramiyesi, herkesin hayallerini süslüyor. Yılbaşında bilet satışlarının artması ise şehir dışından kente gelerek bilet satmaya çalışan korsan biletçilerin de iştahını kabartıyor. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri bu durumun önüne geçmek için bayilere özel sarı yelek bastırdı. Ancak Fransa’da Sarı Yeleklilerin gerçekleştirdiği protestolar sebebiyle oluşabilecek tepkilerden dolayı sarı yelekler turuncuya döndü. Bayilere özel turuncu yelek bastırılırken, daha önce bastırılan 500 adet sarı yelekler de imha edildi. "Turuncu yelekleri dağıtıma başladık" Sarı yelekler yerine üzerinde bayinin isminin, isim, soy isminin ve bayi numarasının yazdığı turuncu yelekleri bastırıp dağıtımına başladıklarını belirten İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, "Vatandaşlarımız daha sonra mağdur olmamaları için biletlerini bayilerden alsınlar. Bazı bayiler farklı şehirlerin ve bayilerin biletlerini sattığını söyleyebiliyor. Öyle bir şey söz konusu değil. Örnek vermek gerekirse İzmir'deki bir bayii İstanbul'daki meşhur bir bayinin isminin yazdığı kaşeyi bastırıyor. O bileti İstanbul'daki o bayinin bileti olarak sattığını söylüyor. Vatandaşımız da o bileti alıyor. Vatandaşımız inanmasın buna. Kaşelerin hiçbir geçerliliği yok" dedi.
Evlere piyango hizmeti Bilet almak isteyen engelli, hasta ve vatandaşlara da biletlerini evlerine kadar götürdüklerini ifade eden Çakmak, hiçbir ek ücret almadan bildirilen adrese gönderdiklerini söyledi.


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