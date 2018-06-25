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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fransa'da Türkler sokaklarda konvoy oluşturdu - STRAZBURG

Fransa'da Türkler sokaklarda konvoy oluşturdu - STRAZBURG

- Kutlamalardan detaylar - Halk röportajları Fransa 'da Türkler sokaklarda konvoy oluşturdu - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi ilk sonuçlarının açıklanmasından sonra Fransa 'da yaşayan Türkler, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu - Strazburg'da Türkler, Avrupa Parlamentosu'nun önünde dev Türk bayrağı ile sevinç sloganları attıSTRAZBURG (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi ilk sonuçlarının açıklanmasından sonra Fransa 'da yaşayan Türkler, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla sokaklara çıkarak sevinç gösterisi düzenledi.
Türkiye'de seçimlerin sonuçlarını merakla bekleyen Türk vatandaşları, Fransa 'da dernek ve iş yerlerinde bir araya gelerek sonuçları takip etti.Strazburg kentinde ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlarıyla uzun konvoylar oluşturan vatandaşlar, şehir merkezinde tur attıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde buluşarak sevinç gösterisi düzenledi.
Şehrin Vosges Bulvarında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosluğu binası önünde toplanan çok sayıda kişi, buradan klakson ve sloganlar eşliğinde AP önüne geldi. Burada dev bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, ellerinde Ak Parti, MHP ve bazı derneklere ait flamalarla sloganlar attı."Recep Tayyip Erdoğan", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde uzun süre slogan atan vatandaşlar, araçlarıyla klakson ve şarkılar eşliğinde seçimlerin sonucundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Şehrin doğusunda bulunan ve Nusret Tutan isimli bir iş adamına ait ait iş yerinde öğleden sonra bir araya gelen yüzlerce kişi, sonuçları televizyon ekranından izledi. Kısa sürede Cumhur İttifakı seçim sonuçlarını izleme bürosu haline getirilen iş yerine ait depoda AA muhabirine bilgi veren Tutan, çalışanları ve Strazburg'da yaşayan Türk vatandaşları ile seçim sonuçlarını birlikte izlemek ve kutlama yapmak amacıyla böyle bir yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlara binen vatandaşlar, buradan şehir merkezine giderek diğer kutlama konvoylarına katıldı.
Kutlamalar Fransa 'nın başta Paris olmak üzere Lyon, Mulhouse, Marsilya, Bordeaux, Toulouse ve Lille şehirlerinde de düzenlendi.
Lyon'da Bellecour Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, meşaleler ve şarkılarla Türkiye ve Erdoğan sloganı attı.

Televizyon Muhabir Televizyon Ekranı 

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