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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Fransa’da Türk vatandaşlar sandık başında

- Fransa’da Türk vatandaşlar sandık başında

oy kullanan vatandaşlar

Uzunlu Hafta Sonu 

-oy Kuyruğu

( PARİS ) PARİS

- Fransa’da yaşayan Türk vatandaşlar, Türkiye’deki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmaya başladı.
Türkiye'de 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Fransa’daki Türk vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Paris Başkonsolosluğu’nda oy kullanıyor. Oy verme işlemi için konsolosluğa gelen vatandaşlar, 2 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı dolayısıyla hafta sonu oy kullanma işlem sayısının yüksek olması beklendiği için her türlü kolaylığın sağlanmasına rağmen uzaktan gelip sabah saat 7.00'de sıraya girenlerin olduğu öğrenildi. (YK-SO-D)
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