- Fransa’da Türk seçmenler oy için otobüsle 600 kilometre yol katettiler

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( MARSİLYA ) MARSİLYA



- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 24 Haziran'da Türkiye’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullanmayı sürdürüyor. Fransa’nın güneyindeki Agde kentinde yaşayan Türk vatandaşları, 600 kilometre yol katederek oylarını kullandı. Fransa’nın güneyindeki Agde kentinde yaşayan Türk vatandaşları, gidiş-dönüş toplamda 600 kilometre yol katedip Marsilya Başkonsolosluğunda oylarını kullandı. 9 saatlerini oy kullanmak için harcayan gurbetçiler, oy merkezlerine özel olarak tutulan otobüslerle ulaştı. Yurt dışı oy kullanma işlemlerinin Ramazan ayına denk geldiği nedeniyle meşakkatli yolu oruçlu geçiren vatandaşların sahurdan sonra uyumadan yola çıktığı öğrenildi. Tüm zorluklara rağmen sandıklara giden vatandaşlar, “Bir oy bir oydur, vatanımız için değer. Çok sıkıntı çekiyoruz bu yollarda, umuyoruz oyumuzun on katı değeri olur” dediler. “Türkler bir oy kullanmak için tüm bu sıkıntıları çekiyorlar, çok cesurlar” Böbrek hastası olan ve haftada 3 defa diyalize girdiği öğrenilen 74 yaşındaki Ahmet Şahin, İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada, “Rahatsızım, diyalize gidiyorum. Yerimden kalkamıyordum, çok rahatsızım ama yine de geliyorum. Reis-i cumhur seçimlerinde oyumuzu Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiz, genel seçimlerde de AK Parti’ye. Bu seçimde ilk turda kazanmamız lazım Allah nasip ederse” ifadelerini kullandı. Vatandaşları sandığa ulaştıran Fransız otobüs şoförü ise, otobüsün 2002 yapım Türk üretimi olduğunu belirterek, “Ben daha mahallemdeki sandığa gitmeye üşeniyorum. Türkler bir oy kullanmak için tüm bu sıkıntıları çekiyorlar, çok cesurlar” dedi.

“Belki ilerde Türkiye’ye döneriz, Türkiye çok gelişti” Çifte vatandaş olan genç Türk seçmenlerden Emine Yılmaz, oy kullanmanın önemine değinerek, “Birincisi, ben hem Fransız hem Türk vatandaşıyım. Türk vatandaşı olarak tabii ki oyumu kullanacağım. Çünkü benim burada hiçbir şeyim garanti değil. İkincisi, Türk vatandaşı olarak görevimdir. Ülkemizi kimin yöneteceği önemli” şeklinde konuştu.

Bir diğer çifte vatandaş olan Esra Şahin ise, “Bizim de söz hakkımız var. Belki ilerde Türkiye’ye döneriz. Türkiye çok gelişti” ifadelerini kullandı. “Vatan için, bayrağımız için, milletimiz için” Torunları ile birlikte oy vermeye giden Muhsin Tüysüz, “Çoluk çocukla yollarda sefil olduk, buralara geldik. Vatan için, bayrağımız için, milletimiz için” dedi.

Türkiye için hayırlısını dilediğini ifade eden Tüysüz, “Hayırlısı ne ise o olur inşallah. Mutluyuz, Allah nasip ederse tüm oylarımız AK Parti’ye” dedi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UİD) Marsilya Genel Sekreteri Hamit Çobanoğlu, “Fransalı Türkler sandığa akın akın geldiler, oylarını kullandılar. Diğer vatandaşlara da sesleniyorum, lütfen gelin oyunuzu kullanın. Bu seçim 2023 dönemecinde son viraj” dedi.

Tüm sıkıntılara rağmen oy kullanmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen vatandaşlar, “Tek isteğimiz Türkiye’deki vatandaşların da aynı hassasiyetle evlerine yakın olan sandıklara gitmeleri, oyunu vermeleri” yorumunda bulundular.

