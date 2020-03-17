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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- Fransa'da sokağa çıkmak izne tabi olacak

- Fransa'da sokağa çıkmak izne tabi olacak

Fransa genel görüntüler

Para Cezası Gesi Kabil Sokağa Çıkma Yasağı 

-kapalı dükkanlar

( PARİS ) PARİS

- Fransa'da Korona virüsü nedeniyle dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında sokağa çıkmak izin belgesine tabi olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sokağa çıkma yasağı ilanından sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner detayları açıkladı.
Castaner, ülkede sokağa çıkmanın izin belgesine tabi olacağını ve uymayanların para cezasına çarptırılacağını duyurdu. Fransız Bakan, halkın bu belge ile nereye gittiğini belirtmek zorunda olduğunu, sadece belge ile izne tabi olanların sokağa çıkabileceğini açıkladı.
Fransızlara izine uymadığı takdirde 135 Euro'ya kadar para cezası kesileceği açıklayan Bakan Castaner, “Görevimiz cezalandırmak değil ama gerekiyorsa cezalandırırız’’ dedi.
Fransız Bakan Castaner AB’nin dış sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

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