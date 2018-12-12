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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Olay yeri

Terör Saldırısı Bild Silahlı Saldırı Saldırı 

-Detaylar

(STRASBOURG) STRASBOURG

- Fransa'nın Strazburg kentinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Strazburg’ta kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede kimliği paylaşılmayan şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı açıklandı. Güvenlik güçlerinin terör saldırısı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Saldırının ardından Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’ın güvenlik nedeniyle bölge sakinlerine evlerinden çıkmaması yönünde uyarıda bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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