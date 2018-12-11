(STRASBOURG) - Fransa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı STRASBOURG
- Fransa’nın Strazburg kentinde Noel pazarının yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Strazburg kentinde Noel pazarı yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay sonrası polis çevreyi güvenlik kordonuna aldı, toplu ulaşım seferleri durduruldu. Fransa İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.