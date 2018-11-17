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( PARİS ) - Fransa’da Sarı Yelekliler yolları kapattı: 1 ölü, 47 yaralı, 24 gözaltı- “Sarı Yelekliler” Koordinatörü: “Macron zenginlerin Cumhurbaşkanı” PARİS



- Fransa’da hükümetin benzin fiyatlarını artırması üzerine başlayan halk hareketi “Sarı Yelekler” 17 Kasım günü tüm Fransa yollarını kitledi. Fransa’da benzin fiyatının artışı ile başlayan hükümet karşıtı eylemler ülkeyi felç etti. Ülke çapında 2 binden fazla Sarı Yelekliler Halk Hareketi mensubu vatandaş fosforlu sarı ikaz yeleği giyerek yolları kapatıp araçların geçmesini engelledi. Eylemler sırasında en az 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı, 27 kişi gözaltına alındı. Halk hareketi olan ve sosyal medya vasıtasıyla başlatılan “Sarı Yelekliler” eylemine binlerce vatandaş fosforlu sarı ikaz yeleği giyip araçların geçmesini engelleyerek katıldı.

Valiliğin kararı üzerine araçların geçidini tamamen engellenmesi yasak olan eylemciler “Sarı Yeleklerin” kararı üzerine aracında sarı ikaz yeleği bulunduran araçlara geçit verdi. Ülke çapında 2 binden fazla “Sarı Yelek” eylemi yürütülürken bazı bölgelerde sürücülerin eylemcilere saldırdığı görüldü.

İlk verilere göre en az 1 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı ve 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Tamamen halk hareketi olan ve sosyal medya üzerinden başlatılan “Sarı Yelekler” eylemine katılan binlerce vatandaş hükümetin uyguladığı benzin fiyatındaki artışı ve alım gününün düşüşünü protesto etti. Eylem noktalarından biri olan Fransa’nın Akdeniz sahil kenti olan Agde’da “Sarı Yelekliler” koordinatörü Ray Richard, İHA’ya yaptığı açıklamada eylemin sadece benzin fiyatlarına karşı değil alım gücünün düşmesine karşı olduğunu da aktardı. Richard “Macron zenginlerin Cumhurbaşkanı. Öyle ya da böyle bu kızgınlığımızı ifade edeceğiz. Eğer bu şekilde eylemlerle göstermezsek ileride daha şiddetli şekilde göstereceğiz. Asgari ücretle artık geçinemiyoruz. Geçinmek için yemek, sağlığımıza bakmak, ödemelerimizi yapmak arasında seçmek zorunda kalıyoruz. Böyle devam edemez” ifadelerini kullandı. Eyleme kızı ve 23 yaşındaki torunu ile katılan 70 yaşındaki emekli okul müdürü sekreteri Michelle ise “Mayıs 1968 eylemlerine de katıldım. Bu eylemlerimiz sonuçlanmasa bile ileride etkisi olacaktır. Artık bıktık, bu yüzden buradayız. Yağmurlu havaya rağmen kalabalığız” açıklamasını yaptı. Ülke çapında bazı sürücülerin, geçit vermeyen eylemcilerle kavga ettiği, araçlarla üzerlerine yürüdüğü ve aralarında bazıları ağır yaralı olan 47 kişinin içinde bir polis memurunun da olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile eylemcilere saldıran sürücülerin gözaltına alındığı duyurulurken 60 yaşlarında bir kadın eylemcinin panikleyip gaza basan bir sürücü tarafından ezilerek öldürüldüğü öğrenildi. Öte yandan, hükümetin yakından takip ettiği eylemlerin gün içerisinde artması bekleniyor.

