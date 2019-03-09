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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 17'nci haftasında sokaklarda - PARİS

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 17'nci haftasında sokaklarda - PARİS



: - Gösterilerden detaylarPARİS - Fransa'da sarı yeleklilerin hükümetin politikalarını protesto etmek için düzenlediği eylemler, 17'nci haftasında başkent Paris'teki Paris Opera Binası çevresinde düzenlenen yürüyüşle devam etti. Protestoya katılan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile sarı yelek dışında pembe ve mor yelekler de giydiler.

Politika Protesto Başkent Hükümet 

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