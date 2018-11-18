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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Eyleme Devam Ediyor Haberi

- Fransa'da 'Sarı Yelekliler' Eyleme Devam Ediyor Haberi

eylemcilerin görüntüleri

( PARİS ) - Fransa'da "Sarı Yelekliler" eyleme devam ediyor PARİS

Sosyal Medya Protesto Karya Ziyaretçiler Hükümet 


- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları dün protesto etmeye başlayan “Sarı Yelekliler” adı altındaki eylemciler, ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemeye devam ediyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlara tepkiler devam ediyor. Hiçbir sendika ya da kuruluşa bağlı olmayan ve sosyal medya üzerinde organize olan "Sarı Yelekliler", ülke genelinde yüzlerce cadde ve yollarda blokaj eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde 150 bölgede eylem yapan bazı 'Sarı Yelekliler' isimli eylemciler Disneyland Paris'te gösteri düzenliyor. Eylemciler, normal şartlarda girişi 30 euro olan otoparka ziyaretçileri ücretsiz geçiriyor. Bazı eylemciler ise mangal yakarak protestoyu eğlence hale getirdi. Protestolarla ilgili açıklama yapan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "İçişleri Bakanlığının bir görevi de saygı çerçevesi içerisinde özgürce eylem yapma hakkının sağlanmasıdır. Dün herkes görevinin başındaydı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile sürekli irtibat halindeydim. Bizim endişemiz olan Fransızların güvenliği, İçişleri Bakanının birincil sorumluluğu. Kanunlar çerçevesinde, kendimizi ifade etme ve protesto hakkına sahibiz. İnsanların yolları kullanmalarını yasaklayamayız, ve hiç kimseyi 'Sarı Yelek' giymeye zorlayamayız" ifadelerini kullandı. Dün, 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığı, bir kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 227 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İçişleri Bakanı Castaner, bir protestocunun hayatını kaybetmesinin ardından eylemleri başlatan Jacline Mouraud'unun 'sorumluluklarını üstlenmesini' gerektiğini açıklamıştı. Jacline Mouraud ise hükümeti ölümden sorumlu olmakla suçladı. Jacline Mouraud adlı bir kadının, sosyal medya üzerinden hükümeti eleştirdiği bir video paylaşması, milyonlar tarafından izlenmiş ve sonrasında gösteriler başlamıştı.
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