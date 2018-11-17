Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da “sarı Yelekliler’e” Polis Engeli

- Fransa’da “sarı Yelekliler’e” Polis Engeli

eylemcilere izin verilmedi

Polis Protesto Ek Vergi Güvenlik Güçleri Başkent 

-detay

( PARİS ) - Fransa’da “Sarı Yelekliler’e” polis engeli PARİS

- Paris’te otoyolları bloke etmek isteyen “Sarı yelekliler” polis tarafından engellendi. Fransa’nın başkenti Paris’te çevre yolunu bloke etmek isteyen Sarı Yelekliler Halk Hareketi’ne güvenlik güçleri izin vermedi. Paris dışında ise bazı otoyolların “Sarı Yelekli” eylemciler tarafından bloke edildiği açıklandı. Fransa’nın Güney’inde Toulouse Havalimanı yolu bloke edildiği kaydedildi. Marsilya yakınlarında da bazı eylemciler yolları kapatırken, başkent Paris’te eylemciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yapacakları gösteri izinsiz olduğu için iptal edildiği polisin gösteriye izin vermediği öğrenildi. Hükümetin akaryakıt için koyduğu ek vergileri protesto eden “Sarı Yelekliler” gün boyu belirsiz yerlerde eylem yapma ihtimalleri olacağını göz önünde bulunduran güvenlik güçleri bir çok yerde polis araçlarıyla beklemeye geçtiği görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı