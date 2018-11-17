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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da ‘Sarı Yelekler’den hükümete zam protestosu

- Fransa’da ‘Sarı Yelekler’den hükümete zam protestosu

protestodan görüntüler

Özgürlük Alım Gücü Saygı Duruşu Zam Protestosu Benzin Fiyatları 

-detay

( PARİS ) PARİS

- Fransa’da benzin fiyatlarının artışı ve alım gücünün düşüşünü protesto eden halk hareketi “Sarı Yelekler” gündüz yollarda araçların geçişini engelledi, akşamüzeri ise toplanarak gösteri yürüyüşü yaptı. Fransa genelinde benzin fiyatının artışı ile alım gücünün düşüşünü protesto eden halk hareketi “Sarı Yelekler” akşamüzeri ülkenin güneyindeki Agde kentinde protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş çerçevesinde belediye binası önünde konuşma yapan Sarı Yelekler’in Agde Koordinatörü Ray Richard, binanın üzerinde bulunan ‘Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik’ yazısını işaret ederek, “Hani nerede eşitlik, nerede kardeşlik, nerede özgürlük” diyerek hükümete tepki gösterdi. Ricard, “Bizim hareketimizde lider yoktur, ben sizin lideriniz değilim ama elimizden geleni hep birlikte yapacağız, devam edeceğiz, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar daha sonra ise gün içerisinde hayatını kaybeden 2 kişi için saygı duruşunda bulunarak Fransız Milli Marşı’nı okudu. Ülke genelinde devam eden protestolara 240 bin vatandaşın katıldığı öğrenildi.
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