- Fransa’da Sarı Yelek’lilerin ‘şiddetli’ eylemleri devam ediyor Haberi



- Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları protesto eden Sarı Yelekliler, başkent Paris’te şiddetli protestolarına devam ediyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren eden Sarı Yelekliler’in başkent Paris’te şiddetli protestolarına devam ettiği öğrenildi. Fransa polisi protestolar sebebi ile birçok cadde ve sokağı kapattı. Concord meydanında protesto yapmak isteyen göstericileri engelleyen polisler ve eylemciler arasında sık sık çatışmalar yaşandığı belirtildi. Polisin protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandığı kaydedildi. Ünlü Champs Eliysee caddesinin de protestolar sebebi ile kapanması sonucu birçok iş yeri de kepenk indirdi.

