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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’da Rahip Bebeğe Tokat Attı

- Fransa’da Rahip Bebeğe Tokat Attı

olay anı

( PARİS ) - Fransa’da rahip bebeğe tokat attı PARİS

Sosyal Medya Rahip Şahit 


- Fransa’da vaftiz için kiliseye getirilen bebeğe bir rahibin tokat atması nedeniyle, halk ayağa kalktı. Fransa’da bebeğini kiliseye vaftiz ettirmeye getiren bir çift, rahibin ağlayan bebeği susturmak için tokat atmasına şahit oldu. Genç çiftin kucağında bulunan bebeğin boynundan sert şekilde tutan rahibin bebeğin ağlaması üzerine “kapris yapıyor” diyerek ve bebeği susturmak için tokat attığı belirtildi. Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde çevredekilerin saygılı ve mesafeli şekilde tepki gösterdiği görülürken, rahip ve bebeğin ailesi eleştiri yağmuruna tutuldu.
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