Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Fransa'da Liseliler Cumhurbaşkanı Macron'un İstifasını İstedi - Fransa'da Liselerde ‘kara Gün’ İlan Edildi, 450 Lisede Blokaj Eylemi Yapıldı

- Fransa'da Liseliler Cumhurbaşkanı Macron'un İstifasını İstedi - Fransa'da Liselerde ‘kara Gün’ İlan Edildi, 450 Lisede Blokaj Eylemi Yapıldı

Gösterilerden görüntü

( PARİS ) - Fransa'da liseliler Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını istedi- Fransa'da liselerde ‘kara gün’ ilan edildi, 450 lisede blokaj eylemi yapıldı PARİS

Öğretmenler Öğretmen Bakanlık Harekete Geç Öğrenciler 


- Fransa'da yaklaşık bir haftadır gösteri düzenleyen liseliler, bugün de sokağa çıkarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını istedi. Liseliler Ulusal Birliği (UNL) Sendikası'nın, liselerde “kara gün” ilan etmesi üzerine sokağa inen öğrenciler, Paris, Rennes, Reims, Amien ve Montpellier şehirleri olmak üzere ülke genelinde birden çok lisede blokaj eylemi düzenliyor. Tarihi Notre Dame Katedrali yakınında toplanan öğrenciler, Sorbonne Üniversitesi önünden geçip, Fransa Senatosu yakınından Başbakanlık konutu önüne kadar yürüdü. Liseliler gösteri sırasında, geçtiğimiz hafta polisin öğrencilere diz üstü çöktürerek ters kelepçe vurduğu anları canlandırdı. Açıklanan resmi rakamlara göre 450 lisede ise blokaj eylemi yapıldı. Liselilerin eylemlerine öğretmenlerin de katıldığı görüldü.
Liseliler Sendikası UNL, üniversiteye girişlerin elemeli olmasına tepki gösterirken, mesleki, genel ve teknolojik diplomalardaki reformu reddediyor ve ekolojik geçişe destek amacıyla toplu taşıtların ücretsiz olmasını istiyor. UNL’den yapılan açıklamada 10 gündür yüzlerce liseyi harekete geçirdikleri belirtilerek, “Bize polis tarafından diz çöktürülüyor. Hükümet bizi coplatıyor. 10 gündür Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tek bir kez bile kamuoyu önünde ‘liseliler’ kelimesini kullanmadı, bizleri görmezden geldi” ifadesine yer verildi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı