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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da Kuyumcuda Silahlı Soygun

- Fransa’da Kuyumcuda Silahlı Soygun

Soyguncunun kuyumcudan çıktığı an

( PARİS ) - Fransa’da kuyumcuda silahlı soygun PARİS

Soygun Euro Silahlı Soygun Başkent Irak 


- Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü caddesi Champs-Elyssee’de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu. Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı. Polis soyguncuları yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
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