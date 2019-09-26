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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’da kimya fabrikasında yangın İzle

- Fransa’da kimya fabrikasında yangın İzle

yangın görüntüleri

( PARİS ) PARİS

Kordon Fabrika Kimya Kimya Fabrikası Kullar 


- Fransa’nın Rouen kentinde bir kimya fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Fransa’nın kuzeybatısındaki Rouen şehrinde yerel saatle 02.40 sıralarında Lubrizol şirketine ait bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Çevredeki okulların yangın nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına 130 itfaiyecinin müdahale ettiği, fabrika etrafında güvenlik kordonu oluşturulduğu belirtildi.
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