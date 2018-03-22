- Fransa’da kamu çalışanları greve gidiyor

-Liselilerin yürüyüşü

-polisin eylemcilerle karşı karşıya gelmesi



( PARİS ) PARİS



- Fransa’da demiryolu çalışanlarına yönelik düzenlemelere tepki gösteren kamu çalışanları greve gitti. Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu çerçevede işten çıkarmaların olacağı ve bunun çıkarılacak bir kararname ile yürürlüğe konulacağı açıklamasına tepki gösteren demiryolu çalışanlarının 3 Nisan'dan itibaren 40 güne yakın grev yapma kararını açıklamalarının, Fransa'da ulaşımı felç edeceği düşünülüyor. Fransa'da grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümü iptal edildi. Kamu çalışanlarının protestoları nedeniyle okulların çoğu eğitime ara verirken, lise öğrencileri de kamu çalışanları gibi gösterilere katılmak üzere sokağa indi. Hastaneler ve resmi dairelerde işlerin büyük oranda aksadığı belirtildi. Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki hızlı trenlerin yüzde 60'ı, normal trenlerin yüzde 75'i ve bölgesel trenlerin yüzde 50'sinin sefere çıkmayacağı duyuruldu. Fransa demiryolu ulaşımında yalnız şehirlerarası trenlerin etkileneceği gibi, bunun yanı sıra, Paris ve banliyölere ulaşımı sağlayan banliyö trenleri ile şehir içi toplu taşıma kurumu RATP'de grev ve gösteriler nedeniyle çok sayıda metro seferlerinin de iptal edildiği açıklandı. Başkent Paris'te bugün gerçekleştirilecek grev protestosu kapsamında kamu çalışanları ve emekliler ile lise öğrencileri 12 farklı alandan yürüyerek tarihi Bastille Meydanı'nda buluşacak. Hükümetin yeniden yapılanma planı kararlarına tepki olarak başkent Paris dışında çok sayıda şehirde memurlar, emekliler, öğrenciler gösterisi düzenleyecek. Ülkedeki genel grevden, hava ulaşımı da etkileniyor. Grev nedeniyle, Paris'te bulunan üç büyük havalimanındaki uçuşların yüzde 30'una yakın uçuşun iptal edileme ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uluslararası uçuşların şimdilik grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

