Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’da kamu çalışanları greve gidiyor

- Fransa’da kamu çalışanları greve gidiyor

Protesto gösterisi

Kamu Çalışanları Toplu Taşıma Hava Ulaşımı İşten Çıkarma Lise Öğrenci 

-Liselilerin yürüyüşü
-polisin eylemcilerle karşı karşıya gelmesi

( PARİS ) PARİS

- Fransa’da demiryolu çalışanlarına yönelik düzenlemelere tepki gösteren kamu çalışanları greve gitti. Hükümetin demiryolu çalışanlarının statüleri hakkındaki reform planı ve bu çerçevede işten çıkarmaların olacağı ve bunun çıkarılacak bir kararname ile yürürlüğe konulacağı açıklamasına tepki gösteren demiryolu çalışanlarının 3 Nisan'dan itibaren 40 güne yakın grev yapma kararını açıklamalarının, Fransa'da ulaşımı felç edeceği düşünülüyor. Fransa'da grev ve gösteriler nedeniyle demir ve hava yollarında seferlerin büyük bölümü iptal edildi. Kamu çalışanlarının protestoları nedeniyle okulların çoğu eğitime ara verirken, lise öğrencileri de kamu çalışanları gibi gösterilere katılmak üzere sokağa indi. Hastaneler ve resmi dairelerde işlerin büyük oranda aksadığı belirtildi. Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) İcra Kurulu tarafından yapılan açıklamada, demiryolu çalışanlarının grevi nedeniyle ülkedeki hızlı trenlerin yüzde 60'ı, normal trenlerin yüzde 75'i ve bölgesel trenlerin yüzde 50'sinin sefere çıkmayacağı duyuruldu. Fransa demiryolu ulaşımında yalnız şehirlerarası trenlerin etkileneceği gibi, bunun yanı sıra, Paris ve banliyölere ulaşımı sağlayan banliyö trenleri ile şehir içi toplu taşıma kurumu RATP'de grev ve gösteriler nedeniyle çok sayıda metro seferlerinin de iptal edildiği açıklandı. Başkent Paris'te bugün gerçekleştirilecek grev protestosu kapsamında kamu çalışanları ve emekliler ile lise öğrencileri 12 farklı alandan yürüyerek tarihi Bastille Meydanı'nda buluşacak. Hükümetin yeniden yapılanma planı kararlarına tepki olarak başkent Paris dışında çok sayıda şehirde memurlar, emekliler, öğrenciler gösterisi düzenleyecek. Ülkedeki genel grevden, hava ulaşımı da etkileniyor. Grev nedeniyle, Paris'te bulunan üç büyük havalimanındaki uçuşların yüzde 30'una yakın uçuşun iptal edileme ihtimali bulunduğu kaydedildi. Uluslararası uçuşların şimdilik grevden etkilenmeyeceği belirtiliyor.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
Mehmetçik Afrin'de Gece DevriyesindeMehmetçik Afrin'de Gece Devriyesinde
İşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villalarıİşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villaları
Başlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı HarekatıBaşlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı Harekatı
Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındıAfrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı