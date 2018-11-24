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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

- Fransa’da Kadınlar Şiddete Karşı Yürüdü

sokakta yürüyen kadınlar

Feminist Cinsel Taciz Polis Teşkilatı Başkent Harekete Geç 

-detay

( PARİS ) - Fransa’da kadınlar şiddete karşı yürüdü PARİS

- Fransa’nın başkenti Paris’te “Hepimiz” (NousToutes) hareketinin çağrısı üzerine binlerce kişi kadına yönelik şiddete karşı sokağa döküldü. Yaklaşık bir yıl önce kadınları cinsel tacizin yaygınlığını ortaya çıkarmaya çağırarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Fransa'da da yankı bulan “Ben de” (MeToo) kampanyasının ardından, Eylül ayında Fransa’da doğan ve bu kez harekete geçmeyi belirten feminist “Hepimiz” hareketinin çağrısı üzerine başkent Paris ve Fransa’nın çeşitli yerlerinde gösteriler düzenlendi.
Cinsel şiddet, cinsiyete dayalı şiddet, şiddet uygulayanların cezasız kalması ve polis teşkilatının konuyla ilgili eğitim yetersizliğine dikkat çekmek üzere başkent Paris’in ünlü Opera Meydanı’nda binlerce kadın toplandı. Valiliğin izniyle düzenlenen gösterilere Paris’te 30 bin Fransa genelinde ise 50 bin kişinin katıldığı açıklandı. Yürüyüşe çok sayıda erkek de katılırken, çarpıcı sloganlar içeren pankartlar taşıyan göstericilerin yürüyüşü Paris’te Republique Meydanı’na sona erdi. Fransa’da her yıl en az 220 bin kadının cinsel şiddete maruz kaldığı, her gün 250 kadının tecavüze uğradığı ve her 3 günde 1 kadının ise cinsel şiddet sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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