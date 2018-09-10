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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Fransa'da Havalimanında Güvenlik Alarmı - Bir Kişi Gözaltına Alındı

- Fransa'da Havalimanında Güvenlik Alarmı - Bir Kişi Gözaltına Alındı

sosyal medya olay anı

( LYON ) - Fransa'da havalimanında güvenlik alarmı- Bir kişi gözaltına alındı LYON

Sosyal Medya Polis Aracı Terör Saldırısı Helikopter Saldırı 


- Fransa’da Lyon-Saint-Exupery Havalimanı’nda bir araç bariyerleri aşarak piste girdi. Polis tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Fransa’nın Lyon kentinde bir şüpheli, aracıyla Saint-Exupery Havalimanı’nın bariyerlerini aşıp piste girdi. Bir çok polis aracı ve bir helikopter tarafından takip edilen şüphelinin aracı bırakıp koşarak kaçmaya başlaması sonrasında polis tarafından yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından havalimanında yerel saatle 18.00'e kadar uçuşların ertelendiği açıklandı. Sürücünün kimliği açıklanmazken, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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