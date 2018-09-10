- Fransa'da Havalimanında Güvenlik Alarmı - Bir Kişi Gözaltına Alındı



- Fransa’da Lyon-Saint-Exupery Havalimanı’nda bir araç bariyerleri aşarak piste girdi. Polis tarafından bir şüpheli gözaltına alındı. Fransa’nın Lyon kentinde bir şüpheli, aracıyla Saint-Exupery Havalimanı’nın bariyerlerini aşıp piste girdi. Bir çok polis aracı ve bir helikopter tarafından takip edilen şüphelinin aracı bırakıp koşarak kaçmaya başlaması sonrasında polis tarafından yakalandığı ve gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından havalimanında yerel saatle 18.00'e kadar uçuşların ertelendiği açıklandı. Sürücünün kimliği açıklanmazken, olayın bir terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

