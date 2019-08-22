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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Fransa’da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

- Fransa’da Hastanede Çıkan Yangında 1 Kişi Öldü

Binanın alev alma görüntüsü

( PARİS ) - Fransa’da hastanede çıkan yangında 1 kişi öldü PARİS

Hastane Patlama Sesi Başkent İtfaiye Eri Trol 


- Fransa’nın Creteil kentinde dün akşam saatlerinde bir hastanede çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Fransa'nın başkenti Paris'in güney banliyösündeki bulunan Creteil kentindeki Henri Mondor Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede binanın büyük bir bölümünü saran yangında bir kadın hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yangının binanın üst katlarında çıktığı ve yangın sırasında patlama sesi duyulduğu öğrenildi. En ez 100 itfaiye erinin saatler süren yangın söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınabildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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