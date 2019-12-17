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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
- Fransa’da grev 13. gününde sürüyor

- Fransa’da grev 13. gününde sürüyor

Gösterilerden görüntüler

( PARİS ) PARİS

Emekli Maaşı Tren Seferleri Emeklilik Yaşı Emeklilik Hükümet 


- Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 13. gününde devam ediyor. Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik reformuna karşı 5 Aralık’ta başlatılan grev 13. gününe girdi. Bugün yine binlerce kişi reformu protesto etmek için sokağa indi. Düzenlenen gösterilere gençlik ve öğrenci birlikleri de yoğun katılım gösterdi. Farklı kentlerdeki üniversitelerde eylemler düzenlendi.
Grev nedeniyle Paris ve çevresindeki metro ve tren seferlerinin bir çoğu durduruldu. Hükümetin emeklilik reformu planından sorumlu Bakan Jean-Paul Delevoye, üstlendiği farklı görevleri kamuoyuna açıklamadığının ortaya çıkması üzerine istifa etti. Ülkedeki sol muhalif partiler, işçileri daha fazla çalışmaya zorlamanın yanı sıra haklarını kısıtlayan emeklilik reformunun sorumlusu Delevoye’nin istifasından sonra reformdan tamamen vazgeçilmesi çağrısı yaptı. Çalışanların ve esnafın tepkileri karşısında zor durumda kalan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, sendikalar ve işveren temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.
Macron'un emeklilik reformu Farklı emeklilik sistemlerine sahip Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplaması ve bu puanlara göre emekli maaşı alması ön görülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş gerçekleştirilirse birçok sektörde avantajlı emekli maaşları kaldırılacak. Fransa’da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'tan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak. Örneğin, 63 yaşında emekli olan biri kişi yüzde 5 daha az maaş alacak. Bu nedenle sendikalar, çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.
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