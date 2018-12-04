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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Fransa’da Gösterilerin Şiddeti Polis Kamerasında

- Fransa’da Gösterilerin Şiddeti Polis Kamerasında

Fransız polis kamerası

( PARİS ) - Fransa’da gösterilerin şiddeti polis kamerasında PARİS

Güvenlik Güçleri Polis Kamerası Başkent Tarihi Mekan Saldırı 


- Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin düzenlediği gösterilerde polise yapılan saldırı ve polislerin arkadaşlarının yardımına koştuğu anlar polis kamerasına yansıdı. Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekli eylemcilerin Cumartesi günü düzenlediği eylemde öfkeli eylemciler Zafer Takı'nın bulunduğu yerde bir polise saldırmış, daha sonra ise güvenlik güçleri meslektaşlarının yardımına koşmuştu. Polis kamerasına yansıyan o anlar eylemlerin şiddetini gözler önüne serdi. Eylemde yüzlerce kişi gözaltına alınmış, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Araçların, kafelerin ve tarihi mekanların ateşe verildiği eylemler, 1968 öğrenci ayaklanmasından bu yana görülen en şiddetli eylemlerden biri olarak tarihe geçti.
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