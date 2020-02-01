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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa'da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı Haberi

- Fransa'da eylemciler siyasetçilerin gittiği restoranı bastı Haberi

restoranı basma anı

Diplomat Emeklilik 

-detay

( LYON ) LYON

- Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylem yapan vatandaşlar siyasetçilerin, büyük şirket yöneticileri ve diplomatların gittiği restoranı bastı. Fransa'nın Lyon kentinde emeklilik reformu karşıtı eylemciler Fransa'nın elit sosyetesi ve siyasetçilerinin uğrak yeri olan Le Cercle de l'Union restoranını bastı. Restoranda özellikle sağcı siyasetçilerin olduğu bilgisini alan eylemciler eylem marşları eşliğinde mekanı bastı. "Macron istemese de, daha iyi bir dünya için buradayız" diyerek eylem marşları söyleyen vatandaşlar restoran çalışanlarınca çıkarılmaya çalışıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan yoğun destek gördü. "Bu tür eylemleri tekrar etmeliyiz" diyen vatandaşların yanı sıra eleştiren vatandaşlar da "çalışsaydınız siz de o restoranda olabilirdiniz" paylaşımı yaptı.
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