- Fransa'da demiryolu çalışanları Ulusal Meclis önünde grevde

-Eylemcilerin meşale yakması

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( PARİS ) PARİS



- Fransa’da yüzlerce kişi, hükümetin demiryollarına yönelik reform çalışmalarına karşı başlatılan grev kapsamında Ulusal Meclis önünde toplanarak, kararı protesto etti. Fransa’da demiryolu çalışanlarının hükümetin demiryollarıyla ilgili yapmayı planladığı reformlara karşı başlattığı grev 4 Nisan’dan bu yana sürüyor. Ulusal Meclis’te milletvekilleri tarafından demiryolu gösterileri de devam ediyor. Meclis’te milletvekilleri tarafından hükümetin yapmayı planladığı demiryolu reformunun incelenecek olması, demiryolu çalışanlarını harekete geçirdi ve Meclis önünde milletvekillerinin incelemeleri öncesi Güney Ray sendikası bir gösteri düzenledi.

Meclis ile Dışişleri Bakanlığı çevresinde toplanan göstericiler, Meclis’e girip milletvekilleriyle görüşmek istenileceği düşüncesiyle polis, Ulusal Meclis ve Dışişleri Bakanlığı önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ulusal Meclis yakınındaki İnvalides meydanında toplanan göstericiler, yaktıkları meşalelerle eylemlerini sürdürdü. Bazı göstericilerin ellerindeki meşaleleri güvenlik önlemi alan polislerin üzerine fırlattığı görüldü.

Demiryolu çalışanları, hükümetin reformlarına karşı başlattıkları 3 ay sürmesi beklenilen, ayda 12 gün grev yapma kararını uyguluyor. Geçen hafta Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilen 2 gün süren işi yavaşlatma grevini aynı şekilde Pazar ve Pazartesi günü de sürdürdüler. 3 ay süresince 36 gün iş yavaşlatma grevi yapacaklarını duyuran işçi sendikaları gerekirse bu sürenin uzatılabileceğini açıkladı.

Demiryolu çalışanlarının aralıklı işi yavaşlatma grevinin dördüncü gününde, ilk grev gününe oranla daha az katılım olduğu ileri sürüldü. Ulusal Meclis önünde toplanan eylemciler arasında demiryolu çalışanlarının yanı sıra, kamu hizmetini savunanlar ile enerji ve gaz idaresi çalışanları, kentin çöp toplama işini üstlenen işçiler de bulunuyor. Bazı sağlık sektöründe çalışanların da grev yapan işçilere destek vermek üzere meydanlara indiği açıklandı.

