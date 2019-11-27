Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa’da çiftçilerden traktörlü eylem

- Fransa’da çiftçilerden traktörlü eylem

Eylemden görüntüler

( PARİS ) PARİS

Politika Protesto Uluslararası Başkent Hükümet 


- Fransa’nın başkenti Paris’te, hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı. Fransa’da çiftçiler, geçim kaynaklarını tehdit eden hükümetin tarım politikalarına karşı traktörleriyle eylem başlattı. Başkent Paris’te toplanan çiftçiler, “Macron, bize cevap ver. Çiftçileri kurtar” yazılı pankart astıkları traktörleriyle yola çıktı. Kuzey ve güney bölgelerden Paris’e gelen binden fazla çiftçinin eylemi deneniyle, bazı otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Traktör kornalarına basarak eylem yapan çiftçiler, araçlarına sendikaların bayraklarını astı. Çiftçiler, Ünlü Champs Elysees Caddesi’nden Concorde Meydanı’na geçti. Çiftçiler, uluslararası ticaret anlaşmalarını, bazı tarım ilaçlarının yasaklanmasının erkene alınması ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyen hükümet politikalarını protesto ediyor. Gösteriyi organize eden 2 büyük çiftçi sendikası, çiftçilerin şikayetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek gerçekleştirmek istiyor. Öte yandan, dün Almanya’da da çiftçiler benzer bir eylem gerçekleştirmişti. Alman hükümetinin tarım politikalarını protesto eden Alman çiftçiler başkent Berlin’de traktörlerle trafiği felç etmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı