- Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı



- Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Lyon kentinin Laurent Bonnevay bölgesindeki bir metro istasyonu yakınlarında bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğunu söylerken, 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

