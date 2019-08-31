Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

- Fransa’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

saldırının yaşandığı bölge

( PARİS ) PARİS

Bıçaklı Saldırı Metro İstasyonu Gesi Saldırı 


- Fransa’nın Lyon kentinde bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Lyon kentinin Laurent Bonnevay bölgesindeki bir metro istasyonu yakınlarında bıçaklı 2 kişinin düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Yetkililer yaralılardan ikisinin durumun ağır olduğunu söylerken, 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı