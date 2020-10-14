- Fransa'da artan vaka sayıları kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ettirdi



- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 şehirde yerel saatle 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki televizyon kanalına verdiği ortak röportaj ile yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede kapsamında getirilen yeni kısıtlamaları açıkladı.

Macron, artan vaka sayılarının önüne geçilebilmesi için 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ve vaka takibi yapılacağını bildirildi.

Yasağın uygulanacağı kentleri Paris, Grenoble, Lille, Lyon, Marsilya, Montpellier, Rouen, Saint-Etienne ve Toulouse olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Macron, yasağa uymayanların 135 Euro para cezasına çarptırılacağını belirtti.

Macron, yasağı ikinci kez ihlal edilenlere ise bin 500 Euro para cezası verileceğini dile getirdi. Saat 21.00’de evde olabilmek için vatandaşların yol süresini de hesaplayıp erkenden evlerine dönmesi gerektiğini ifade eden Macron, gece çalışanlara izin verileceğini belirtirken acil durumlarda da özel izinlerin verileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokağa çıkma yasağından etkilenecek işletmelere maddi destek verileceğini vurgulayarak özel yardım fonundan tam destek alınabileceğini duyurdu. Macron, virüsün en fazla aile ve dost ziyaretlerinde bulaştığını dile getirerek toplanmaların en fazla 6 kişiyle sınırlandırılması çağrısında bulundu. “StopCovid uygulaması başarısız oldu” Covid-19 ile mücadele için kurulan StopCovid uygulamasının başarısız olduğunu belirten Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Uygulaması başarılı olan komşu ülkelere baktık, hatalarımızdan ders çıkardık ve değişiklikler yaptık. Yakın zamanda “Tous Anticovid” (hepimiz covid’e karşı) uygulamasını çıkaracağız. Bu uygulamadan daha iyi filyasyon ve vaka takibi gerçekleştireceğiz" dedi.

“Tekrar birlik, tek millet olduk” Macron ülkenin son durumunda ümit verici bir gelişme olup olmadığını soran sunucuya, "Ümit verici birçok gelişme var, mesela tekrar birlik, tek millet olduk. Bireyseldik, artık birlik ve beraber bir ulus olduk” şeklinde yanıt verdi.



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