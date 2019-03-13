Fransa Cumhurbaşkanı Macron Kenya'da - NAİROBİ

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun gelişi - Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından karşılanması - Resmi karşılama töreninden detaylarNAİROBİ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Kenya'nın başkenti Nairobi'deki devlet sarayında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı.
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