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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı - İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı - İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu

Macron ve İsrail polisinin tartışması

( TEL AVİV ) - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İsrail polisi ile tartıştı- İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu TEL AVİV

Polis Kırım İsrail 


- Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İsrail polisi ile tartıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Batı Kudüs'te 5. Dünya Holokost/Soykırımı Forumu'na katılmak üzere İsrail'e geldi. Ziyaret kapsamında Macron, Kudüs'teki Saint Anne Kilisesi'ni ziyaret etti. İsrail polisi de ziyareti sırasında Macron'a eşlik etti. İsrail polisinin kiliseye girmesini kabul etmeyen Macron, İsrail polisi ile tartışmaya girdi. İsrail polisine kızan Macron, onları kiliseden kovdu.
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