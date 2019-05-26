- Fransa AP Seçimleri İçin Sandık Başında



- Fransa’da halk, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. 28 ülkeden kayıtlı 427 milyon seçmene sahip olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Avrupa Parlamentosunun 751 vekilini seçmek için 23-26 Mayıs tarihleri arasında sandık başına gidiyor. AB genelinde bugün 21 üye ülke, AP seçimleri için sandık başına giderek oy kullanıyor. Birçok AB ülkesinde oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Resmi olmayan seçim sonuçları akşam saatlerinde açıklanacak. Bugün Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan vatandaşları oylarını kullanacaklar. Üye ülkelerin ulusal hukuk kurallarına göre yapılan seçimlerde Avusturya ve Malta'da 16 yaşını dolduranlar oy kullanabiliyor. Diğer 26 ülkede ise seçimlere katılım yaşı 18 olarak belirlenmiş durumda. Ulusal hukuk kurallarına göre Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Lüksemburg, AP seçimlerine katılımı zorunlu tutuyor. Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) yüzde 23,5 oyla ilk sıraya yerleşeceği öne sürülmüştü. Yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin (LREM) yüzde 23 oranında oy alacağı ve ikinci sırada kalacağı belirtilmişti. Ankete göre adaylar arasında Türk kökenli Agnes Evren’in adayı olduğu Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi yüzde 12,5 ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin ise yüzde 8 oy alması bekleniyor. İlk kez 1979'da düzenlenen AP seçimleriyle AB ülkelerinin vatandaşları parlamentodaki milletvekillerini belirliyor. Milletvekilleri tek başına ya da siyasi partiyle bağlantılı olarak seçimlere katılabiliyor.

