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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Fransa akaryakıt zamlarını askıya aldı

- Fransa akaryakıt zamlarını askıya aldı

başbakanın açıklaması

( PARİS ) PARİS

Başbakan Akaryakıt Zammı Alışveriş Çatışma Asgari Ücret 


- Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede geniş çaplı protestolara yol açan akaryakıt zammını 6 ay askıya aldıklarını duyurdu. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekliler’in ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği şiddetli protestolardan sonra akaryakıt zammını 6 ay askıya aldıklarını duyurdu. Başbakan ayrıca üç ay boyunca elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışların da dondurulduğunu söyledi.

Başbakan Philippe, "Son günlerde yaptığım istişareler sonucu ve görüştüğüm sürece hemen hemen tüm muhataplar tarafından dile getirilen bu istek ve talebi duyduğumda, bu mali tedbirlerin 6 ay boyunca askıya alınması gerektiğini anladım" dedi.
"Bu öfkeyi görmemek için sağır ya da kör olmamız lazım" Zamların askıya alınmasıyla birlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin yüzde 3 artacağını da müjdeleyen Başbakan "Üç haftadan fazla bir süredir, on binlerce Fransız, kavşaklarda, gişelerde, alışveriş alanlarınında ve Fransa'daki birçok şehrin sokaklarında eylem yaparak öfkelerini dile getirdi. Bu öfkeyi görmemek için sağır ya da kör olmamız lazım" ifadelerini kullandı. "Eylemlerin failleri aranıyor ve cezalandırılacaktır" Philippe Cumartesi günü Paris'te şiddet uygulayan eylemcileri vurgulayarak "Hükümet Cumartesi günü, ulusal anıtlara, kamu binalarına, iş yerlerine ve polise karşı meydana gelen şiddeti kabul etmiyor. Bu yerlere zarar verenler, Fransızların mülküne de zarar verdi. Hasarı onarmak ve telafi etmek için halkın ödediği vergileri kullanacağız. Bu eylemlerin failleri aranıyor ve cezalandırılacaktır" şeklinde konuştu.
Başbakan "Hareketin başlangıcından beri 4 vatandaşımız öldü. Yüz polis ve yüzlerce vatandaş yaralandı. Tehditler ve hakaretler havada uçtu. Bu olaylar bize yakışmıyor" dedi.
Kasım ayı ortasından bu yana Fransa'da yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı kitlesel protestolar ve gösteriler yapılmıştı. Cumartesi günü Paris'teki protestolar, göstericilerle polis arasındaki çatışma ve ayaklanmalara sahne olmuş, araçlar yakılmış iş yerleri tahrip edilmişti. En önemlisi de, Zafer Takı’nın alt kısmında bulunun Meçhul Asker Anıtı’na giren göstericiler, tarihi anıta zarar vermişti.
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