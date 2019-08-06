- Francisco Tayfunu, Japonya'da Hayatı Felç Etti - 210 Uçuş İptal Edildi

-Şehirden tayfun görüntüleri



( KYUSHU ) - Francisco Tayfunu, Japonya'da hayatı felç etti- 210 uçuş iptal edildi KYUSHU



- Japonya, ülkenin güneybatı bölgelerini etkisi altına alan Francisco Tayfunu'na teslim oldu. Kötü hava koşulları nedeniyle 210 uçuş iptal edilirken, tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu bölgesinde bulunan Miyazaki şehri, Salı sabahı başlayan şiddetli tayfuna teslim oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı, Francisco Tayfunu'nun sabah 5.00 sıralarında Miyazaki yakınlarında karaya ulaşarak, bazı bölgelere çok kuvvetli rüzgarlar getirdiğini bildirdi. Rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 126 kilometreye ulaşırken tayfun, Kyushu ve Şikoku'da sağanak yağışlara da neden oldu. Uçuşlar ve tren seferleri iptal edildi Tayfunun etkisi altına aldığı bölgelerde hayat olumsuz etkilenirken, Kyushu'dan gerçekleştirilecek 210 yurt içi uçuş da askıya alındı. Bölgede faaliyet gösteren Kyushu Demiryolu Şirketi de tayfunun hareket yönü göz önüne alınarak Salı sabahı itibariyle afetten etkilenen bölgelerde bazı tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu. Kyushu-Shinkansen hızlı tren hattının normal şekilde çalıştığını açıklayan firma, bazı hatlarda da sefer sayılarının azaltıldığını bildirdi. 20 bin kişiye tahliye çağrısı Kyushu elektrik şirketi, tayfun nedeniyle bölgede 17 binden fazla konutun elektriksiz kaldığını açıkladı.

Fukuoka eyaletindeki Kitakyushu şehri yetkilileri, riskli bölgelerde yaşayan yaklaşık 20 bin bölge sakinine fırtınanın oluşturabileceği yüksek dalga riskinden korunmaları için acil tahliye çağrısında bulundu.

