Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Fotokapan görüntüleri yaban hayatına ışık tutacak - KASTAMONU İzle

Fotokapan görüntüleri yaban hayatına ışık tutacak - KASTAMONU İzle

- Yaban hayatı yaşayan hayvanların Fotokapan görüntüleri - Kastamonu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Özkan Evcin'in konuşması - Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 3 yıldır yürütülen proje kapsamında, Kastamonu ve Sinop'ta çeşitli bölgelere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatına dair veri elde edilmesi amaçlanıyor - Kastamonu Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Özkan Evcin: - "Fotokapan görüntüleri hayvanın biyolojisini anlamak için çok önemli. Hangi saatlerde aktif, hangi saatlerde beslenir, hangi saatlerde üremeye girer, hangi dönemlerde yavrular... Bu dönemlere göre ormancılık faaliyetlerini yönlendirebiliyoruz"KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu ve Sinop'taki yaban hayatı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde araziye yerleştirilen fotokapanlar yardımıyla görüntüleniyor. Kastamonu ve Sinop'ta yaklaşık 3 yıldan bu yana süren çalışma kapsamında çeşitli yerlere yerleştirilen fotokapanlar ile yaban hayatına dair veri elde edilmesi amaçlanıyor.Uygulamanın başladığı günden bu yana fotokapanlara yansıyan pek çok hayvanın görüntüleri sayesinde ormancılık faaliyetleri ve yaban hayatı planlamasının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Orman Fakültesi Araştırma Görevlisi ve projenin koordinatörü Dr. Özkan Evcin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu ve Sinop illerinde fotokapanlar yardımıyla yaban hayatını izlediklerini söyledi.

Fotokapanlara kurt, karaca, tilki, sansar, ayı, yaban domuzu, yılkı atları, çakal, kızıl geyik gibi hayvanların görüntülerinin yansıdığını anlatan Evcin, hayvanların günlük aktivitelerini bu şekilde takip ettiklerini dile getirdi.Elde edilen verilerin hayvanlarla ilgili yönetim planlarını oluşturmada önemli katkı sağladığına işaret eden Evcin, şöyle konuştu:"Fotokapan görüntüleri hayvanın biyolojisini anlamak için çok önemli. Hangi saatlerde aktif, hangi saatlerde beslenir, hangi saatlerde üremeye girer, hangi dönemlerde yavrular... Bu dönemlere göre ormancılık faaliyetlerini yönlendirebiliyoruz. Aktif oldukları saatlerde rahatsız edince hayvanları göçe zorlayabiliyorsunuz. Hayvan rahatsız edilince orayı terk edebiliyor. Bu da hayvanların karşısına farklı tehlikeler çıkarabiliyor. Şehrin göbeğine giden karacaya araba çarpabiliyor. Karaca oraya rahatsız edildiği için geliyor."Evcin, fotokapan görüntüleriyle birçok bilgiye ulaştıklarına dikkati çekerek, böylece ilgili kuruluşlara "Planlamanızda bunları dikkate alarak çalışma yapılsın. Buna göre ilgili koruma planlama çalışması yapılabilir." diye parametre oluşturabildiklerini belirtti.

Muhabir Koordinat Biyoloji Hayvan Yaban Domuzu 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı