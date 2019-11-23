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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fotoğraflarını zorla çekip şantaj yaptılar İzle

Fotoğraflarını zorla çekip şantaj yaptılar İzle

Şahısların tutuklannası

( İSTANBUL ) -- Polis şantaj yapan şahısları yakaladı İSTANBUL

Polis Bild Harekete Geç Nitelik Polis Ekipleri 


- Ümraniye’de, beraberindeki kadınla beraber bir eve giden Mustafa Ş., şantajcıların kurbanı oldu. Eve sonradan giren iki erkek şahıs, Mustafa Ş'nin fotoğraflarını zorla çekti, ardından 7 bin 400 lirasını gasp edip 35 bin liralık senet imzalattı. Şantajcılar daha sonra parayı almak için Mustafa Ş. ile Dudullu Meydanında buluşmak istedi. Polis ekipleri, düzenlediği operasyonla şantajcıları buluşma adresinde kıskıvrak yakaladı.Ümraniye’de geçtiğimiz Çarşamba günü Mustafa Ş. (42) isimli kişinin, beraberindeki bir kadın şahısla gittiği ikamete daha sonradan iki kişi geldi. Şahıslar Mustafa Ş’nin fotoğraflarını zorla çektiler. Ayrıca Mustafa Ş.’nin 7 bin 400 lirasını gasp edip 35 bin lira değerinde senet imzalattılar.Olaydan iki gün sonra Mustafa Ş. polise giderek durumu bildirdi. Mustafa Ş.’nin, kendisini ve eşini arayan şahısların tehdit ederek imzalattıkları senetteki parayı istedikleri ve Ümraniye Dudullu Meydanda buluşmak istediklerini söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Buluşma yeri ve çevresinde önlemler alan polis, adrese gelen Barış B.(32), Yusuf S.(27), Emine B. (22) ve Zübeyde S. (24) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların Ümraniye’de meydana gelen başka bir “nitelikli yağma” olayının da faili oldukları tespit edildi.Adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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