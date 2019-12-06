Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman’ sergisi yapıldı

‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman’ sergisi yapıldı

Serginin açılışı

Fotoğraf Sergisi 

-Sergiden görüntü
-Katılımcılardan görüntü
- Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ile röportaj
-AFYOL Üyesi Mustafa Yüksel ile röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman Belediyesi ile AFYOL tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Fotoğrafların diliyle Adıyaman’ adlı fotoğraf sergisinde, Adıyaman’ın tarihi yapıları, kültürel öğeleri ve doğal güzellikleri tanıtılıyor. Adıyaman Belediyesi ile Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Fotoğrafların Diliyle Adıyaman’ adlı fotoğraf sergisiyle, yine Adıyaman’ın bilinmeyen ya da az bilinen güzellikleri, farklı bakış açılarıyla meraklılarına sunuluyor. 12 fotoğraf sanatçısı tarafından tamamı Adıyaman sınırları içerisinde çekilen 50 eserin sergilendiği sergi, 9 Aralık tarihine kadar Keleş Konağı’nda sergilenecek. Adıyaman Belediyesi Kültür Müdürü Hakan Özöncel ve STK temsilcileri tarafından açılışı yapılan sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergiyi gezen vatandaşlar, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin ilin tanıtımına önem arz ettiği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı