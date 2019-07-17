Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fotoğrafçının gözünden ay tutulması Haberi

Fotoğrafçının gözünden ay tutulması Haberi

Fotoğrafçı ile röportaj

Portre Astronomi Ay Tutulması Çekim Gesi 

-Fotoğraf çekerken görüntü

( NİĞDE )-Niğde’de ay tutulması NİĞDE

- Niğde’de Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya “Parçalı Ay Tutulması” fotoğraflarını çekti. Türkiye’den de takip edilebilen “Parçalı Ay Tutulması” saat 21.34’te gerçekleşmeye başlarken ay tutulması öncesinde Niğde’de kızıla bürünen ay kartpostallık görüntüler oluşturdu. Fotoğraf Sanatçısı Fatih Kızılkaya, “Ay tutulmasının fotoğrafını çekiyorum. Kısıtlı astronomi olaylarından bir tanesinin dünyanın yüzde 65’lik karartı bölgesinde kaldığını tahmin ettiğimiz ayın portre fotoğraflarını çektim. Güzel kareleri paylaşmak için fotoğraf çekimini yapacağız” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiyeden Kanlı Ay Tutulması ManzaralarıTürkiyeden Kanlı Ay Tutulması Manzaraları
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı